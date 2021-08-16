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Александр Пушной нашел замену «Галилео» на СТС

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Александр Пушной станет ведущим нового шоу СТС «Купите это немедленно», в котором авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Финалистам всероссийского кастинга предстоит за полторы минуты на сцене доказать уникальность своих разработок не только зрителям в зале, но и крупнейшим бизнесменам страны.

Александр Пушной, ведущий: «Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем и к потребителю. Вспомнилась популярная программа «Это вы можете», посвященная научно-техническому творчеству обычных людей. Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения».

Александр Пушной хорошо знаком с миром изобретений: он получил диплом магистра радиофизики и на протяжении многих лет был ведущим научно-популярного шоу СТС «Галилео».

Содействие в подготовке программы оказывает Агентство инноваций Москвы. Идея шоу рифмуется с социальным проектом #немаловажный, запущенным Национальной Медиа Группой в апреле 2020 года в поддержку малого и среднего бизнеса. Предприниматели могли разместить рекламные ролики в эфире СТС и других телеканалов холдинга на бесплатной основе.

Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС: «Новая программа дарит уникальный шанс в короткие сроки получить бизнес-экспертизу и мнение будущих потребителей. Таким образом мы хотим не только поддержать стартапы, но и помочь в создании продуктов, способных изменить жизни миллионов людей».

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