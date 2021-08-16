Армения сообщила о гибели военного при обстреле со стороны Азербайджана

Утром 16 августа Вооруженные силы Азербайджана провели операцию на армяно-азербайджанской границе. В результате один военнослужащий Армении погиб. Об этом в понедельник сообщили в минобороны страны.

«В частности, около 09:50 военнослужащий N-й войсковой части ВС РА 1975 года получил смертельное огнестрельное ранение от выстрела вражеского снайпера. Погиб старший унтер-офицер Ваан Димики Татосян», — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным погибшим. Как отметили в минобороны Армении, азербайджанская сторона также понесла потери.

До этого, 30 июля, ПВО Армении пресекли попытки нарушения воздушных границ республики азербайджанскими беспилотниками. В свою очередь, в Баку опровергли заявление ВС Армении о пресечении попытки азербайджанскими беспилотниками нарушить границы республики.

Накануне стороны обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. Сообщалось, что погибли трое армянских военных, один пострадал, также ранения получили двое военнослужащих Азербайджана. Кроме того, Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. При этом министерство обороны Азербайджана выступило с аналогичными обвинениями в адрес Армении.

Тогда же в МИД РФ заявили, что Москва серьезно обеспокоена ситуацией на отдельных участках границы Армении и Азербайджана. В министерстве подчеркнули, что «ситуация на границе продолжает оставаться напряженной». Ведомство призвало стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, а также решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем.

В минобороны Азербайджана 28 июля заявили о том, что республика приняла предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией. При этом в ведомстве обвинили армянскую сторону в том, что она продолжает нагнетать обстановку и обстреливать позиции Азербайджана, дополнительно используя танки и 120-миллиметровые минометы.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.