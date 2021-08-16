Фестиваль водных видов спорта пройдет 21 августа в Завидово

21 августа в «Акватории лета» Завидово пройдет фестиваль водных видов спорта Boardriders Fest, который устраивает знаменитая спортсменка и серебряная призерка чемпионата мира по виндсерфингу Ольга Раскина.

В рамках события можно будет совершенно бесплатно научиться кататься на виндсерфинге или САП-серфинге, попробовать свои силы в катании на лонгборде или расслабиться на занятиях по йоге. Для детей предусмотрены тренировки под руководством персонального детского инструктора.

Занятия будут проводиться с 11 до 18 часов. Организатор фестиваля Ольга Раскина научит правильно виндсерфить, опытные тренеры помогут овладеть искусством грести на САПах, а Ольга Тимм поставит на лонгборд и научит красиво кататься, поворачивать и даже дэнсить.

На закате вас ждет акустический концерт Алены Алехиной, семикратной чемпионки России по хафпайпу, музыканта, звезды панк-рока и красивых лирических композиций.

Классное настроение, отличная погода, солнце и легкий ветер для обучения ждут вас. Не обязательно уметь кататься, организаторы обещают научить даже тех, кто никогда не пробовал.

Boardriders Fest в «Акватории лета» — идеальное место для отдыха с детьми и друзьями на чистом пляже курорта Завидово, где можно загорать, купаться и протестировать практически все летние виды спорта.

И прокат, и обучение бесплатны.

Расписание мероприятия