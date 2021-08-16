«Арктический марафон» в Коми проведут в онлайн-режиме

«Арктический марафон – 2021», который планировали провести в Воркуте, перенесли в онлайн-режим. Причина подобного решения — запрет на проведение мероприятия со стороны Роспотребнадзора, который связан с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Спортсменов, оплативших слот, автоматически переведут на участие в онлайн-формате.

Как уточняет ИА «Комиинформ», преодолеть дистанцию необходимо в период с 14 августа по 14 сентября. Забеги проходят на 600 м, 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

После преодоления дистанции участники должны загрузить в личном кабинете на платформе мероприятия скриншоты с информацией о пройденном маршруте: трек на карте, длину дистанции, среднюю скорость, время нахождения на ней и средний пульс, а также фото участника.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.