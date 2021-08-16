Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

Не менее пяти человек погибли в аэропорту афганского Кабула. Об этом сообщает в понедельник, 16 августа, Reuters.

По информации агентства, один из свидетелей видел, как грузят тела пяти жертв в автомобиль. Однако другой очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди. Агентство отмечает, что в аэропорту наблюдалась сильная давка, кроме того, американские военные вели стрельбу, предположительно, в воздух.

Ранее в этот день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

При этом талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации «Талибан») 16 августа заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они также призвали людей без опасений возвращаться на рабочие места.

До этого в Госдепартаменте США отметили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Позже стало известно, что аэропорт приостановил выполнение гражданских рейсов. Людей призвали не приезжать в воздушную гавань из соображений безопасности.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов также объявил, что часть сотрудников российского посольства в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%