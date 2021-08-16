Хлопок газа произошел в жилом доме в Симферополе

В Симферополе в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму в понедельник, 16 августа.

ЧП произошло ранее в этот день на первом этаже пятиэтажки на улице Тургенева. После хлопка последующего горения не произошло, несущие конструкции не повреждены, пишет РЕН ТВ. В квартире оказались повреждены межкомнатные перегородки и окна.

В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали. Как сообщил ТАСС директор крымского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, пострадавшие были доставлены с больницу с довольно обширными ожогами.

Из подъезда дома, где произошел хлопок газа, эвакуировали 32 человека, включая пятерых детей, пишет RT. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

12 августа в Пятигорске (Ставропольский край) в пятиэтажном доме по улице Кузнечной взорвался газовый баллончик. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллончика для туристических горелок.