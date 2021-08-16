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Опубликовано видео стрельбы в аэропорту Кабула

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Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлен момент стрельбы в аэропорту афганской столицы Кабула.

На кадрах ролика видно, как толпа людей, в том числе женщины с детьми, бегут в сторону воздушной гавани. В какой-то момент раздаются звуки выстрелов.

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Ранее в этот же день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Би-би-си, в аэропорту царит хаос, коммерческие рейсы в основном приостановлены.

При этом источник сообщал, что в результате огня, который открыли военные США в аэропорту, погибли несколько человек.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Позже стало известно, что аэропорт приостановил выполнение гражданских рейсов. Людей призвали не приезжать в воздушную гавань из соображений безопасности.

Управление полетами из Кабула возложили на себя США. В Госдепе уточняли, что в течение двух суток военный контингент будет расширен до 6 тыс. человек, а миссия Штатов в стране сосредоточится исключительно на содействии вывозу граждан США из Афганистана и управлении полетами.

Накануне Кабул был захвачен боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Представители движения заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение сложить полномочия способом «избежать бойни».

В этот же день в американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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