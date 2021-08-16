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Врач Омарова заявила о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19

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Симптоматика коронавируса может сохраняться у перенесшего инфекцию даже при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 в течение нескольких недель или даже месяцев. Такое мнение выразила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

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По ее словам, около трети бывших пациентов с COVID-19 не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами даже спустя три-четыре месяца после выздоровления.

Так называемый постковидный синдром, по словам Омаровой, проходит у перенесших инфекцию в течение шести месяцев. Однако иногда он может сохраняться и более длительный период.

При этом не всегда прослеживается связь между постковидным синдромом и тяжестью перенесенного COVID-19. По ее словам, реабилитация после инфекции необходима каждому пациенту. Приступать к ней необходимо как можно раньше, чтобы не допустить возникновения фиброзной ткани в легких. Омарова подчеркнула, что это особенно важно для пациентов с большой степенью поражения этих органов и находившихся на ИВЛ, пишет «РИА Новости» в понедельник, 16 августа.

Накануне Омарова заявила, что для успешного восстановления после COVID-19 пациентам необходимо как можно скорее вернуть привычный режим сна и хорошо питаться. Также эксперт посоветовала для восстановления легких петь народные протяжные песни.

13 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что постковидный синдром у пациентов до 60 лет, переболевших коронавирусной инфекцией, длится в среднем около двух месяцев. При этом он подчеркивал, что у людей старше этого возраста он может сохраняться дольше.

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в России с 18 января. Прививку от инфекции делают бесплатно. В настоящий момент в стране зарегистрировано четыре вакцины от инфекции, в том числе «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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