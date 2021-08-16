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Лифты в Москве начали оснащать обеззараживателями воздуха

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Бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха начали устанавливать в лифтах домов в Москве для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

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В настоящее время такие обеззараживатели воздуха уже появились в лифтах нескольких многоквартирных домов, здании префектуры ЗАО, поликлинике №19 в районе Марьяино и Дарвиновском музее.

По ловам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, в настоящее время проводится начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется увеличение мощностей производства устройств и расширение их номенклатуры по производительности, пишет «Москва 24».

Мослифт начал разработку УФ-рециркулятора еще в мае 2020 года. Было создано две модели устройства, одну из которых можно монтировать в уже действующий лифт, а вторую встроить в новый. Уточняется, что Они обеззараживают воздух на 99% и подавляют активность вирусов, отмечает РИАМО.

Помимо этого, Щербинский лифтостроительный завод начал производить лифты с возможностью бесконтактного управления: для вызова кабины и отправления ее на нужный этаж достаточно воспользоваться специальным приложением, нажимать никакие кнопки при этом не понадобится, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В октябре 2020 года в России стартовали испытания специальной системы обеззараживания воздуха в автобусах, такси и другом общественном транспорте. Отмечается, что устройство обеззараживает салон транспортного средства от вирусов, в том числе коронавируса, и убивает опасные для человека бактерии.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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