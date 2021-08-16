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Женщину сбили насмерть на трассе под Томском

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Под Томском на трассе Кудринка – Моряковский затон погибла женщина-пешеход. Ее сбил автомобиль в то время, как она шла по проезжей части.

ДТП произошло поздно вечером в воскресенье, 15 августа. Около 22 часов на 1-м км автодороги женщину сбила Toyota Corolla. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

В результате пострадавшая скончалась от полученных повреждений, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональное УМВД.

6 августа сообщалось о крупном ДТП в районе села Каргасок Томской области. Водитель автомобиля «ВАЗ 21124» 2003 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на припаркованную на обочине машину, в которой находились подростки. В результате аварии погибла девушка-подросток, еще двое несовершеннолетних получили травмы.

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