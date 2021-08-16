Рассекречены документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Соответствующие данные следуют из рассекреченных архивных документов ФСБ России.

Среди материалов фигурируют протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Допросы были проведены с 1945 года по декабрь 1949 года (уже в рамках Хабаровского процесса). При этом ранние протоколы представлены впервые.

Так, в одном из документов речь идет о том, что Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры, который, в свою очередь, сообщил, что осенью 1944 года устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — отметил Ямада.

Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У бомбы был керамический корпус, начиненный чумными блохами, она могла бы взорваться на высоте 50–100 м над поверхностью земли.

Это, как отмечается, обеспечивало бы максимальную площадь заражения.

Помимо этого, в отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. В результате большинство участников экспериментов погибали в страшных муках, тогда как выживших подвергали повторным опытам вплоть до их смерти. Всего, по разным оценкам, за время существования отряда 731 в стенах лабораторий погибло от 3 до 10 тыс. человек, передает «РИА Новости».

Вместе с тем в протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 году руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство «бактериологической массы».

Хабаровский военный трибунал Приморского военного округа в декабре 1949 года приговорил Отодзу Ямаду к 25 годам лагерей. Однако сам создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.