Автомобилисты назвали предельный пробег для продажи машины

Эксперты сервиса «Авито Авто» провели опрос и выяснили, что 31% россиян покупают новую машину взамен прежней раз в 4–5 лет, а еще 29% — раз в 6–10 лет. Около 12% опрошенных отметили, что меняют машины раз в 2–3 года. Об этом 16 августа сообщает Autonews.

Основные причины смены автомобиля — появление возможности купить более высококлассную машину и желание обновить транспортное средство. Так ответили 23% респондентов. Еще 20% отметили, что им просто захотелось получить от автомобиля новые эмоции. Поломку в качестве причины смены обозначили 15% опрошенных, а 10% отметили, что новая машина будет дешевле в обслуживании.

По данным исследования, большинство россиян считают оптимальным пробегом, при котором нужно продавать машину, 100–150 тыс. км — так ответили 23% опрошенных. Еще 20% указали вариант 150–200 тыс. км.

13 августа стало известно, что эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, автомобили из каких стран-производителей, по мнению российских водителей, ломаются чаще всего.

65% опрошенных россиян отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России, 40% — из Китая. Отличаются также частотой поломок, по мнению респондентов, французские автопроизводители — на них пришлось 10% всех ответов. 8% опрошенных назвали часто ломающимися автомобили из Южной Кореи. Также исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на ремонт своего автомобиля в год. Более половины (55%) опрошенных автомобилистов указали, что эта сумма составляет от 10 000 до 40 000 рублей.