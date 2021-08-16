Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Забайкальском крае

На севере Забайкальского края зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 07:26 (01:26 мск). Эпицентр землетрясения находился в 69 км к юго-востоку от Новой Чары. Как отмечает сайт aif.ru, в населенном пункте проживают примерно 3 700 человек. Толчки ощутили в поселках Удокан и Новая Чара.

Информации о пострадавших, а также о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало, уточняет REGNUM.

12 августа землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Кемеровской области. Подземные толчки произошли вблизи города Кемерово.

13 августа в РАН назвали причину произошедшего землетрясения. По словам руководителя Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александра Еманова, это связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, такие инциденты в регионе случаются.