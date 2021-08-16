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В ГД предложили возвращать многодетным родителям средства за учебу

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, которые те ранее потратили на обучение в вузе. Об этом сообщает в понедельник, 16 августа, RT.

Соответствующее письмо с инициативой Власов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. В своем обращении депутат отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

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«Прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трех или более детей — до наступления возраста 35 лет», — говорится в тексте документа.

По словам Власова, реализация подобной инициативы может стать значительным стимулом для молодых семей, которые планируют заводить детей, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 23 июня, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для новых ежегодных выплат многодетным семьям. Так, она предлагает разработать специальный ежегодный «многодетный» капитал в размере 100 тыс. рублей.

В марте председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко подчеркнул, что детям из многодетных семей необходимо предоставить дополнительные бюджетные места в вузах. По его словам, многодетные семьи вносят большой вклад в будущее России, в связи с чем властям важно предоставить им возможности для образования.

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