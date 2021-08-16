Водовод построят в нагорной части Барнаула

В Барнауле в районе Змеиногорского тракта началось строительство водовода. Он необходим для улучшения напора воды в нагорной части города и расширения возможности подключения новых абонентов.

Директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин рассказал altapress.ru, что строительство водовода, диаметр которого составит 225 мм, ведется на двух участках, в районе санатория «Обь» и онкологического центра «Надежда».

Протяженность водовода составит порядка 250 м. Новая сеть будет выполнена из полиэтилена, ее прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. Водовод закольцуют, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное оказание услуги водоснабжения.

Мероприятия по строительству водовода проводятся в рамках инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул». Завершить работы планируется до 31 августа.