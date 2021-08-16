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Представитель талибов уточнил состав нового правительства Афганистана

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В новое афганское правительство войдут не только талибы, но и те, кто не состоял в рядах «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 16 августа сообщил телеканал СNN со ссылкой на представителя движения политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

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«Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также буду частью правительства», — сказал Шахин.

Он также подчеркнул, пока преждевременно называть чиновников из прежнего правительства, которые войдут в новый его состав, однако талибы хотят, чтобы у власти оказались некоторые «хорошо известные деятели».

Шахин также заявил, что служащие армии и полиции, которые сложат оружие и присоединятся к талибам, будут прощены. Им гарантируют безопасность, включат в специальный список и будут задействовать в качестве резервных сил по мере необходимости.

Накануне боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Представитель движения указал, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства, а тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны.

В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа. На фоне обострения ситуации в стране президент США Джо Байден подписал приказ об отправке американских войск в Афганистан.

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