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Захарова оценила реакцию США на ситуацию в Кабуле

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия США при захвате афганского Кабула движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед», — написала Захарова в Telegram в понедельник, 16 августа.

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Она напомнила, что Соединенные Штаты регулярно «призывают прекратить страдания, предпринять ответственным за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей», однако в отношении ситуации в Афганистане — тишина.

«Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — задалась вопросом официальный представитель МИД России.

Накануне в американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

По данным телеканала CNN, американский лидер Джо Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками «Талибана».

При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что «Талибан» в любом случае спровоцировал бы столкновения с правительственными силами Кабула и что Соединенные Штаты успешно выполнили свою миссию в стране.

15 августа талибы вошли в Кабул и подняли флаг над президентским дворцом. В залах правительственного здания талибы отпраздновали свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода военных США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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