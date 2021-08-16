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Ученые отметили опасность дальнейшего течения коронавируса для детей

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Ученые из Университета штата Пенсильвания и Университета Осло, проведя исследование, пришли к выводу, согласно которому коронавирусом начнут болеть в основном дети. Соответствующие данные приводит в субботу, 14 августа, издание Hessische Niedersächsische Allgemeine.

Специалисты провели необходимые расчеты, которые продемонстрировали возможную ситуацию с изменчивостью COVID-19. Ученые определили, что от количества привитых людей будет меняться и характер распространения самого вируса. Он станет сезонным.

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Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

Отмечается, что именно дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину. При этом уточняется, что в Германии в настоящий момент привиться могут только подростки старше 12 лет.

Вместе с тем генетический анализ, который приводит издание, показал, что коронавирус человека OC43, из-за которого в XIX веке в Азии и России случилась эпидемия гриппа, стал обычной простудой. Этой болезнью в современное время болеют дети в возрасте от семи до 12 месяцев.

Однако в своих расчетах эксперты не учитывали фактор того, насколько продолжительным будет иммунитет у переболевшего коронавирусной инфекцией человека. Также неизвестен срок защиты прививки и эффект повторной вакцинации.

В связи с этим ученые настаивают на том, что нужно произвести как можно больше вакцин и привить как можно больше людей.

Ранее, 11 августа, врач-инфекционист Евгений Тимаков подчеркнул, что основная задача вакцинации от коронавируса заключается в минимизации тяжелых последствий течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно.

10 августа представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли отметил, что антитела к коронавирусной инфекции после двух доз российской вакцины «Спутник V» выявили у 99% участников исследования, организованного местными властями.

При этом об эффективности российской вакцины сообщалось и ранее. Так, 7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Вместе с тем с 5 июля в Москве проходят исследования вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте с 12 до 17 лет в детской больнице им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больнице. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 ребенок, всего в исследовании участвует сотня детей.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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