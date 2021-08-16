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Врезавшийся в остановку в Башкирии водитель находился в нетрезвом состоянии

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Водитель «Волги», который 15 августа врезался в остановку общественного транспорта в Башкирии, в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Башкирии.

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«Освидетельствование водителя показало, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии», — цитирует представителя ведомства телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло на республиканской трассе Янаул–Нефтекамск. «Волга», за рулем которой находился 34-летний житель Нефтекамска, снесла остановочный павильон, из-за чего он оказался полностью разрушен.

В автомобиле также находились семилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Их госпитализировали в местную больницу, они находятся в реанимации.

19 июля в Башкирии на проселочной дороге между деревнями Талакаевка и Спасская произошла авария, в которой погиб подросток. По версии следствия, 33-летний водитель «Нивы» столкнулся с мопедом, которым управлял 13-летний житель Стерлитамакского района. От полученных ран мальчик скончался на месте. СК возбудил уголовное дело.

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