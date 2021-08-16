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Саакашвили из-за ситуации в Афганистане вспомнил о «героизме грузинской армии»

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Победа движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну. Такое мнение выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Афганистан — урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», — написал он в Telegram в воскресенье, 15 августа.

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По словам Саакашвили, США хотели помочь Грузии во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии».

Вместе с тем он подчеркнул, что «мир меняется очень быстро, и всем нужно быть к этому готовыми».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода военных США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форма правления Афганистана будет определена в ближайшее время. Отдельно подчеркивалось, что талибы обеспечат безопасность иностранных граждан и членов дипмиссий в стране.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Спустя день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств. Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.

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