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Диск-гольф парк открыли в Белгороде

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В Белгороде открылся региональный диск-гольф парк. В минувшие выходные, 14 и 15 августа, там прошел первый турнир по диск-гольфу «Belgorod Open — 2021». Его организовали в рамках седьмого этапа национального диск-гольф тура.

Всего в турнире приняли участие 23 спортсмена. Свое мастерство, в частности, показали серебряный призер России Константин Бассос, четырехкратный чемпион России и победитель европейских турниров из Санкт-Петербурга Иосиф Юхим.

Площадь новой спортивной площадки составляет 5 га. Ее оборудовали при поддержке городской администрации. Стоимость проекта превысила 300 тыс. рублей, пишет Бел.ru.

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