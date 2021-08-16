Эксперт рассказал об особенностях погашения кредита досрочно

Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян сообщил, что гасить кредит досрочно не стоит тогда, когда нет подушки безопасности.

По его словам, у семьи должны быть накопления на случай непредвиденных потерь дохода и других обстоятельств. Григорян уточнил, что в обратном случае существует риск того, что при возникновении внезапных расходов гражданам придется брать новый кредит, передает агентство «Прайм» в понедельник, 16 августа.

Вместе с тем специалист рассказал, что плюсов у досрочного погашения кредита больше, чем минусов. В частности, речь идет об экономии на выплате процентов. При этом, как пояснил Григорян, при частично-досрочном погашении можно уменьшить сумму платежа либо сократить срок кредита.

Так, по его словам, при первом варианте гражданин может уменьшить ежемесячный платеж до комфортной суммы. Тогда как в пользу второго варианта говорит тот факт, что человек может сэкономить на процентах (на 15-20% больше).

Ранее, 10 мая, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала, что гасить кредит досрочно выгоднее всего в первой половине срока кредитования. Она также напомнила, что досрочно гасить кредит можно без дополнительных комиссий и платежей, однако здесь, по словам Харнас, есть свои нюансы.

В частности, речь идет о том, что в договоре может быть прописано, что о досрочном погашении займа пользователь должен уведомить за 10 дней. При этом, если же платеж нужно внести прямо сейчас, то может взыматься комиссия.

4 мая вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов подчеркнул, что для того, чтобы оформить кредит на выгодных условиях, заемщику следует внимательно изучить договор с банком. В частности, нет ли у кредитной организации возможности взимать какие-то штрафы, добавил эксперт.