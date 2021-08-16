Политолог назвал бегство США из Афганистана уроком для Украины
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что уход американской армии из Афганистана должно послужить предупреждением для властей Украины. Такое мнение он высказал в статье для издания «Главред».
«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО», — напомнил политолог.
Романенко отметил, что пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», Соединенные Штаты потратили на обучение афганской армии $85 млрд, а Кабул получил сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты.
Как указал обозреватель, Украина предпринимает попытки добиться статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО с 2014 года. При этом Киев надеется, что армия США «впишется» за страну в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего».
По словам Романенко, трагедия Афганистана показывает, что если ее союзник не готов сражаться за себя, то Вашингтон «особо париться» не будет.
«Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», — заключил эксперт.
Накануне в американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.
По данным телеканала CNN, президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что «Талибан» в любом случае спровоцировал бы столкновения с правительственными силами Кабула и что Соединенные Штаты успешно выполнили свою миссию в стране.
Накануне боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.
В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форма правления Афганистана будет определена в ближайшее время. Отдельно подчеркивалось, что талибы обеспечат безопасность иностранных граждан и членов дипмиссий в стране.
Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».
16 августа талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.
15 августа российский сенатор Алексей Пушков отметил, что события в Афганистане, связанные с наступлением боевиков группировки «Талибан», свидетельствуют о провале внешней стратегии Соединенных Штатов, а именно «экспорта демократии». Он также обратил внимание на неуместность заявлений Вашингтона о неполноценности победы талибов. С другой стороны, указал политик, американской стороне не остается ничего, кроме попыток оправдать «свое поражение и стремительный уход из Афганистана».