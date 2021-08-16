Эксперт предупредил о нехватке питьевой воды на Украине

Украине грозят проблемы с доступом к питьевой воде, в некоторых регионах ее качество не соответствует действующим нормам. Об это 16 августа заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.

По его словам, на Украине устарели очистные сооружения, а трубы в домах заржавели и сгнили.

«Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, с водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду почасово. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране!» — заявил Несмиянов в беседе с журналистами телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что через 20 лет украинцам будет проще покинуть страну, чем восстанавливать системы водоснабжения.

«Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы всё дальше убиваем Днепр», — заявил он.

Ссылаясь на данные Госпродпотребслужбы Украины, эксперт подчеркнул, что в ряде регионов до 90% воды не соответствует принятым нормам. По его словам, у водоканалов по документации всё в порядке, потому что для анализа они воду отбирают в другом месте, а в домах трубы старые, ржавые и гнилые и они их не чистят.

«Поэтому у нас в домах из-под крана вода ржавая, а у них на станции чистая», — возмутился Несмиянов.

Специалист призвал решать эту проблему на законодательном уровне.

11 августа климатолог Светлана Краковская предрекла Украине «климатический ад». Она подчеркнула, что в случае бездействия Украине грозит повышение температуры и появление таких явлений, как засухи и наводнения, землетрясения, ливни и шквальные ветры.

8 августа глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный заявил, что страна живет в экологический долг, то есть она исчерпала запас ресурсов, которые может возобновить природа за год.

В июне в минэкологии Украины заявили, что изменения климата способны через несколько десятков лет превратить часть земель страны в пустыню. По данным специалистов, Украина переходит в зону высоких температур и погодных катаклизмов, что является своеобразным предупреждением природы.

В мае прошлого года на Украине обмелели реки. По данным экологов, за годы независимости страны исчезли или превратились в болота 10 тыс. рек. Весной 2020-го показатели достигли критических отметок. Водосток рек на севере страны меньше нормы на 10–30%, на юге — на 20–50%.