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Врач рассказала о постковидном синдроме у трети переболевших COVID-19

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Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами.

Однако она уточнила, что даже после того, как пациент переболел данным заболеванием и его ПЦР-тест показывает отрицательный результат, симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев.

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Омарова отметила, что в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода. При этом, по словам врача, иногда он может сохраняться и на протяжении более длительном периода.

Вместе с тем она предупредила, что связь между тяжестью заболевания и появлением постковидного синдрома может не всегда прослеживаться.

«Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ», — подчеркнула Омарова в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 16 августа.

Накануне главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова подчеркнула, что после перенесенного коронавируса рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Она также уточнила, что по ее словам, не стоит после выздоровления сразу возвращаться к привычной жизни.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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