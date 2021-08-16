Назван способ уличения собеседника во лжи

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист описал методику, с помощью которой можно уличить собеседника во лжи. Переводом статьи шведского издания Dagens Nyheter поделились на сайте «ИноСМИ».

Первым делом эксперт отметил, что уверенность любого, что его собеседник врет, не должна превышать 55%, так как безотказно работающих способов уличить обманщика во лжи просто не существует.

Важно отбросить все стереотипы об обманщиках, указал Крунквист.

«Человек якобы должен нервничать, смотреть в сторону или вверх, — все это просто-напросто не работает. Конечно, некоторые нервничают, но хороший лжец — нет. А еще можно нервничать, даже если говоришь правду, — например, когда человек опасается, что ему не поверят», — объяснил специалист.

При этом хорошим способом выявить ложь Крунвист назвал завоевание преимущества в знании фактов, а также неожиданные вопросы. Лжецу будет труднее сказать неправду, если его собеседник хорошо осведомлен о предмете разговора.

В полиции, например, принято допрашивать главного подозреваемого последним, когда информация от других свидетелей уже собрана и подвергнута оценке, отметил специалист.

Также не стоит торопиться с выводами – высок риск ошибиться, добавил эксперт.

10 августа кандидат психологических наук Лариса Овчаренко объяснила причины наступления эмоционального выгорания и назвала способ справиться с ними.

Как рассказала специалист, состояние эмоционального выгорания наступает, когда человек устает от того, чем занимается. Происходит это из-за потребности в отдыхе, большой нагрузке, отсутствия продвижения. Также выгорание может наступить, если человека не устраивают какие-то внешние обстоятельства: зарплата, коллектив, отношение руководства, отсутствие перспектив и тому подобное.