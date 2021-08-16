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Назван способ уличения собеседника во лжи

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Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист описал методику, с помощью которой можно уличить собеседника во лжи. Переводом статьи шведского издания Dagens Nyheter поделились на сайте «ИноСМИ».

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Первым делом эксперт отметил, что уверенность любого, что его собеседник врет, не должна превышать 55%, так как безотказно работающих способов уличить обманщика во лжи просто не существует.

Важно отбросить все стереотипы об обманщиках, указал Крунквист.

«Человек якобы должен нервничать, смотреть в сторону или вверх, — все это просто-напросто не работает. Конечно, некоторые нервничают, но хороший лжец — нет. А еще можно нервничать, даже если говоришь правду, — например, когда человек опасается, что ему не поверят», — объяснил специалист.

При этом хорошим способом выявить ложь Крунвист назвал завоевание преимущества в знании фактов, а также неожиданные вопросы. Лжецу будет труднее сказать неправду, если его собеседник хорошо осведомлен о предмете разговора.

В полиции, например, принято допрашивать главного подозреваемого последним, когда информация от других свидетелей уже собрана и подвергнута оценке, отметил специалист.

Также не стоит торопиться с выводами – высок риск ошибиться, добавил эксперт.

10 августа кандидат психологических наук Лариса Овчаренко объяснила причины наступления эмоционального выгорания и назвала способ справиться с ними.

Как рассказала специалист, состояние эмоционального выгорания наступает, когда человек устает от того, чем занимается. Происходит это из-за потребности в отдыхе, большой нагрузке, отсутствия продвижения. Также выгорание может наступить, если человека не устраивают какие-то внешние обстоятельства: зарплата, коллектив, отношение руководства, отсутствие перспектив и тому подобное.

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