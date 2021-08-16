Украинский телеведущий подвергся критике из-за фото с Киркоровым

Пользователи Сети осудили украинского телеведущего Владимира Остапчука из-за совместного фото с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Остапчук с супругой на Крите встретили Киркорова, пара сделала с артистом несколько снимков во время ужина и выложила их в разделе «Истории» Instagram.

После данных публикаций пользователи Сети начали оставлять оскорбительные комментарии под последним постом Остапчука в социальной сети.

«Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?» — написал комментатор под ником vladsupernova.

Кроме того, некоторые заявили, что Остапчук якобы «обнимается с оккупантом».

«Ты обнимаешься с оккупантом, получается, ты тоже поддерживаешь оккупанта, подумай об этом», — написал petr_smolii.

12 августа Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Киркорову «в интересах обеспечения национальной безопасности».

В августе 2015 года на Украине был составлен список артистов, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.

Вместе с тем в начале августа 2021-го на Украине разгорелся скандал из-за совместной фотографии российской легкоатлетки Марии Ласицкене с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. Девушки сфотографировались, обнявшись после того, как Ласицкене завоевала золото, а Магучих — серебро по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. В соцсетях украинцы обрушились с оскорблениями и обвинениями в адрес Магучих.

13 августа стало известно, что минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Ярослава якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло. В свою очередь Ласицкене заявила в тот же день, что никакие заявления не изменят ее теплого отношения и уважения к украинским спортсменкам.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.