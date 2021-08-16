Стало известно, что причиной взрыва цистерны с бензином в Ливане стала стрельба. По предварительным данным, сын владельца участка, где располагался резервуар, открыл огонь по грабителям, сообщает телеканал «Известия». Сообщается, что несколько человек пробрались на территорию с канистрами и хотели украсть топливо из цистерны.

15 августа в Ливане взорвался топливный резервуар. Число жертв трагедии увеличилось до 28 человек. Президент Ливана потребовал расследовать взрыв в Аккаре. Кроме того Мишель Аун призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим.

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