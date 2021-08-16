СК Камчатки возбудил уголовное дело из-за мошенничества при стройке сквера

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при строительстве сквера в Камчатском крае. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба следственного комитета по области.

Отмечается, что в инциденте замешаны три подозреваемых — двое из них являются руководителями коммерческой организации, а третий — индивидуальным предпринимателем.

«Установлено, что в декабре 2019 года между коммерческой организацией и Управлением архитектуры и строительства администрации Елизовского городского поселения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера Космонавтов в городе Елизово Камчатского края, стоимостью свыше 47 млн рублей», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

По версии следователей, в декабре 2019 года подозреваемые заключили контракт, по которому осуществили закупку в меньшем размере, чем предусмотрено договоренностью, а также не выполнили некоторые скрытые работы. Уточняется, что заказчику участники уголовного дела предоставили ложные сведения о выполнении всех требований, указанных в контракте по строительству объекта.

Мошенникам были перечислены обещанные контрактом средства, однако строительно-техническая экспертиза заключила, что стоимость фактической услуги оценивается в чуть более 40 млн рублей. Таким образом, подозреваемым удалось совершить хищение на 6,9 млн рублей.

Ранее, 10 августа, в Омске было возбуждено уголовное дело по факту хищения у женщины-врача 3 млн рублей. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования было установлено, что номера телефонов, которые были использованы в махинации, зарегистрированы Москве. Они фигурируют как минимум в 46 заявлениях потерпевших от неправомерных действий.