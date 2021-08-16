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Талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска

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Представители «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) потребовали от других государств как можно скорее вывести своих военных из Афганистана. Об этом в понедельник, 16 августа сообщило агентство Reuters.

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«Мы хотим, чтобы иностранные силы уехали, прежде чем мы начнем переустройства органов управления», - заявил представитель движения.

Он также отметил, что говорить о том, как именно талибы примут власть от предшественников, пока рано.

Первая ночь после захвата Кабула радикальным движением «Талибан» началась для горожан с предупреждения о том, что им не стоит выходить на улицу до 7 утра.

При этом, во время своего первого появления в эфире Афганского национального телевидения представители талибов заявили, что люди не должны их бояться, поскольку никаких угроз и насилия в отношении населения не существует.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение сложить полномочия способом «избежать бойни».

Представители движения «Талибан» заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа российский сенатор Алексей Пушков отметил, что события в Афганистане, связанные с наступлением боевиков группировки «Талибан», свидетельствуют о провале внешней стратегии Соединенных Штатов, а именно «экспорта демократии». Он также обратил внимание на неуместность заявлений Вашингтона о неполноценности победы талибов. С другой стороны, указал политик, американской стороне не остается ничего, кроме попыток оправдать «свое поражение и стремительный уход из Афганистана».

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