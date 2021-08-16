Авиакомпания Emirates отменила рейсы в Кабул

Авиакомпания Emirates (ОАЭ) отменила рейсы в Кабул, где боевики группировки «Талибан»(террористическая организация, запрещена в РФ) захватили страну и взяли под контроль ее столицу. Сообщение об этом выложено на сайте компании.

«Из-за развития ситуации в Афганистане все рейсы Emirates в Кабул или из него были приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Представители движения «Талибан» заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.