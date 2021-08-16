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Жителям Кабула рекомендовали не выходить на улицу до 7 утра

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Первая ночь после захвата Кабула радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) началась для горожан с предупреждения о том, что им не стоит выходить на улицу до 7 утра. Об этом в понедельник, 16 августа сообщает корреспондент «Известий» Хуссейн Садат.

При этом, во время своего первого появления в эфире Афганского национального телевидения представители талибов заявили, что люди не должны их бояться, поскольку никаких угроз и насилия в отношении населения не существует.

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Кроме того, по информации агентства 1TV News, в афганской столице произошло несколько взрывов.

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Ранее в воскресенье в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками должна быть предоставлена возможность уехать. В внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Также15 августа Соединенные Штаты возложили на себя ответственность за управление воздушным движением из аэропорта Кабула.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Сотрудникам американских ведомств было положено уничтожить флаги США и важные документы.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

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