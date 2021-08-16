Военные врачи ЮВО развернули инфекционный центр в Северной Осетии

Медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) развернули инфекционное отделение на 100 коек на территории Северной Осетии во Владикавказе. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что инфекционный центр был развернут на фондах Республиканского эндокринологического диспансера. Новое отделение располагает подвижным рентгенологическим кабинетом, лабораторией для клинических исследованием и специальным дезинфицирующим душем.

Врачи развернутого учреждения будут проживать на базе стационара Республиканского Кожно-венерологического диспансера, расположенного вблизи инфекционного центра.

Помимо медперсонала 412-го военного госпиталя, в оказании помощи задействованы врачи объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова.

Дополнительно отмечается, что медицинские работники располагают всем необходимым современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, мониторами наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, а также анализаторми крови.

Ранее, 13 августа, в республиканскую больницу Северной Осетии военные ЮВО доставили 4 т газообразного кислорода.