Сотни афганцев намерены покинуть страну после взятия Кабула

Сотни жителей Кабула хотят срочно покинуть страну после того, как талибы («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении контроля над Афганистаном.

На кадрах Insider Paper видны бегущие к аэропорту семьи с сумками и чемоданами. За их спинами раздается автоматная очередь. Люди оборачиваются на бегу и скрываются в здании.

Жители в панике оставляют дома и боятся возвращаться назад. В центре города — хаос, общественные службы не работают. На дорогах пробки, магазины закрываются.

Ранее в воскресенье в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками должна быть предоставлена возможность уехать. В внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Также 15 августа Соединенные Штаты возложили на себя ответственность за управление воздушным движением из аэропорта Кабула.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Сотрудникам американских ведомств было положено уничтожить флаги США и важные документы.

В тот же день боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».