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ООН пообещала $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити

Число жертв землетрясения в Гаити составило более 1,2 тыс. человек

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Количество жертв мощного землетрясения в Гаити возросло до 1297 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает France-Presse со ссылкой на сведения, предоставленные управлением гражданской защиты республики.

Как уточняется, число пострадавших на настоящий момент оценивается в 5,7 тыс. человек, из которых 3,2 тыс. были доставлены в лечебные учреждения.

Власти продолжают поиски людей, которые пропали в результате природного катаклизма и могут находиться под завалами разрушенных зданий.

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Также в Организации Объединенных Наций выразили поддержку усилиям правительства Гаити, направленным на оказание помощи пострадавшим из-за стихии, а также сообщили о готовности оказать дальнейшее содействие инициативе. Кроме того, организация заявила о своем намерении направить $8 млн на помощь пострадавшей республике.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

15 августа президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Гаити Ариэлю Анри с соболезнованиями в связи с природным катаклизмом, который повлек за собой многочисленные жертвы.

Кроме того, американский лидер Джо Байден выразил свои соболезнования из-за землетрясения и разрушительных последствий стихии и рассказал о поддержке республики.

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