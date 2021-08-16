Прямой эфир
Мир
Сотни афганцев намерены покинуть страну после взятия Кабула
Армия
Военные врачи ЮВО развернули инфекционный центр в Северной Осетии
Мир
Не менее 21 человека погибли в ДТП в Нигерии
Мир
США эвакуировали сотрудников посольства в аэропорт Кабула
Мир
Жителям Кабула рекомендовали не выходить на улицу до 7 утра
Общество
В 17 регионах РФ стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
Мир
Более 60 стран заявили о необходимости безопасного выезда афганцев
Мир
Британия назвала взятие Кабула своим «самым крупным провалом» за 65 лет
Мир
ООН пообещала $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити

В 17 регионах РФ стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 17 российских регионах ГИБДД и Росгвардия для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения (ПДД) стали использовать дроны. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По информации ведомства, в настоящее время беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Лучи здоровья: за фарами проследят камеры
Когда начнутся штрафы за езду без ближнего света

Как отметили в ведомстве, беспилотники применяются на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений.

«Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», — пояснили в МВД.

В министерстве объяснили механизм применения дронов, так в районе их работы находится наряд ДПС, которому передается информации о правонарушениях с БПЛА. Затем исходя из характера нарушений инспекторы принимают меры по привлечению водителя к ответственности. Оповещение участников дорожного движения об осуществлении контроля беспилотниками осуществляется через СМИ. Как уточнили в МВД, решение об установке соответствующих информационных щитов принимается совместно с региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются собственниками или иными владельцами автодорог.

По итогам минувшего года в Краснодарском крае на участках автодорог, где применялись беспилотники, не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу, а сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

Накануне в МВД России сообщили, что изучают возможность оснастить машины Госавтоинспекции светосигнальными балками с функциями фотовидеофиксации и видеонаблюдения. В ГИБДД полагают, что «умные балки» с камерами позволят в потоке машин выявлять правонарушителей и числящиеся в угоне автомобили.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021