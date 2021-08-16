В 17 регионах РФ стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

В 17 российских регионах ГИБДД и Росгвардия для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения (ПДД) стали использовать дроны. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По информации ведомства, в настоящее время беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Как отметили в ведомстве, беспилотники применяются на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений.

«Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», — пояснили в МВД.

В министерстве объяснили механизм применения дронов, так в районе их работы находится наряд ДПС, которому передается информации о правонарушениях с БПЛА. Затем исходя из характера нарушений инспекторы принимают меры по привлечению водителя к ответственности. Оповещение участников дорожного движения об осуществлении контроля беспилотниками осуществляется через СМИ. Как уточнили в МВД, решение об установке соответствующих информационных щитов принимается совместно с региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются собственниками или иными владельцами автодорог.

По итогам минувшего года в Краснодарском крае на участках автодорог, где применялись беспилотники, не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу, а сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

Накануне в МВД России сообщили, что изучают возможность оснастить машины Госавтоинспекции светосигнальными балками с функциями фотовидеофиксации и видеонаблюдения. В ГИБДД полагают, что «умные балки» с камерами позволят в потоке машин выявлять правонарушителей и числящиеся в угоне автомобили.