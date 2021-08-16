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В ЦБ РФ заявили об ожидании от банков повышения ставок по кредитам

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В Центробанке РФ ожидают повышение ставок по кредитам и ужесточение неценовых условий выдачи займов во второй половине 2021 года. Изменения коснутся, например, максимального размера и срока ссуды, а также требований к заемщикам, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Себе дороже: ЦБ взялся за потребительские кредиты
По мнению регулятора, россияне критически обросли долгами

Как отметили в ЦБ, основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, а второе увеличивает цену привлечения ими средств. С марта по июль ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25 до 6,5%, в последний раз изменив показатель на 1 п.п. Это будет переноситься на проценты по кредитам до конца года. Кроме того, влияние окажут принимаемые регулятором макропруденциальные меры.

Крупнейшие банки пока не усложняли выдачу ссуд и не планируют это делать в ближайшее время. Ранее большинство из них даже смягчали условия для заемщиков.

Это вызвало резкий рост объемов кредитования и размера кредитной нагрузки на заемщиков. На 1 июля долг россиян перед банками обновил максимум и достиг 23,9 трлн рублей, видно по данным ЦБ. С аналогичного периода прошлого года он вырос на 4,06 трлн.

Поэтому повышение кредитных ставок необходимо, чтобы ограничить риск просрочек считают в отраслевые эксперты. В связи с этим многие аналитики прогнозируют и определенное снижение темпов роста выдачи ссуд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долговой порог: ЦБ ждет от банков ужесточения условий кредитования

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