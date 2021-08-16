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Автор книги «Петровы в гриппе» рассказал об отношении к снятому по роману фильму

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Екатеринбургский прозаик и поэт Алексей Сальников в преддверии премьеры фильма «Петровы в гриппе», снятого по мотивам его бестселлера, рассказал «Известиям» о своем отношении к картине.

По его словам, никакого отношения к фильму он не имел, участия в съемках или создании сценария не принимал. Сальников отметил, что кино является визуальным искусством и живет по совершенно другим законам, чем литература. В связи с этим, по мнению писателя, «нет смысла вмешиваться».

«Фильм мне очень понравился, там блестящий актерский состав с Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и Юрием Колокольниковым в роли обаятельного трикстера Игоря-Аида», — рассказал автор.

Кроме того, Сальников отметил великолепную работу оператора и интересную режиссерскую оптику, например, в сцене с посещением елки маленьким Петровым. Сначала сцена показана глазами самого мальчика, а затем глазами Снегурочки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Петров инертен, как и большинство нормальных людей»

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