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Йорг Мойтен усомнился в позитивном импульсе отношений с РФ при новом правительстве ФРГ

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Избранное в сентябре новое правительство ФРГ вряд ли даст хоть позитивный импульс отношениям с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

«В той же степени, в какой я поддерживаю такой более прагматичный подход, я сомневаюсь, что новое федеральное правительство, в которое мы, партия «АдГ», почти наверняка в этот раз не войдем, даст хоть какой-то значимый импульс отношениям с Россией», — пояснил политик.

По его словам, 16 лет правления Меркель и «большой коалиции» «коренным образом изменили всю политическую сцену ФРГ».

«Германии и ее политическому ландшафту потребуется много времени, чтобы оправиться от последствий этого периода своей истории», — констатировал глава «АдГ».

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 20 сентября, нынешняя канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на еще один срок и покинет свой пост после выборов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Последствием отказа от СП-2 будет конец ФРГ как промышленной державы»

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