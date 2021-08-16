Ливни затопили Новороссийск в ночь на 16 августа

Мощные ливни затопили Новороссийск в ночь на понедельник, 16 августа. К ликвидации последствий подключены городские службы, спасатели и ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

В видеоролике от очевидцев последствий стихии, видно, что автомобили скорее плывут по затопленным дорогам.

«В связи с тем, что осадки не прекращаются, в 23:00 прозвучали сирены для оповещения населения», — сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко у себя на странице в Instagram.

В ближайшие часы и в ночь на понедельник на востоке Крыма обещают сильные дожди, грозы, град и ветер до 15–20 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в воскресенье вечером, 15 августа, сообщили на сайте МЧС России по республике.

Жителям полуострова и туристам порекомендовали не выходить в море и на набережные.