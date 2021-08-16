Двое детей попали в реанимацию в результате ДТП в Башкирии

В Башкирии автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего двое малолетних детей попали в реанимацию. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла ранее в этот день на 38-м км дороги Нефтекамск—Янаул в Янаульском районе. Автомобиль на скорости врезался в остановочный павильон, из-за чего оказался полностью разрушен, пишет сайт kp.ru.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля «Волга» был 34-летний житель Нефтекамска, в салоне также находились его семилетний сын и четырехлетняя дочь. Пострадавших детей госпитализировали в местную больницу, они находятся в реанимации, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на экстренные службы.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось из-за повреждения колеса. Между тем, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

15 августа восьмимесячный младенец пострадал в ДТП в Свердловской области. Водитель не учел дистанцию до ехавшего впереди автомобиля и столкнулся с ним. В момент аварии на заднем сидении сидела женщина и держала на руках восьмимесячную дочь. Сама она не пострадала, но девочке понадобилась врачебная помощь.