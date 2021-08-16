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В Сочи двое молодых людей спасли тонущую в реке собаку

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Двое молодых людей в Сочи спасли бродячую собаку, которая тонула в реке. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал сайт kp.ru в воскресенье, 16 августа.

По данным издания, собака потянулась за косточкой и упала в реку. Выбраться обратно самостоятельно она не смогла из-за сильного течения, которое относило ее в сторону от берега.

Животное заметили двое молодых людей, которые прогуливались по набережной. Один из них бросился на выручку собаке, чтобы вытащить ее из воды, а второй остался наверху, чтобы подхватить пса.

«Собака, как чувствовала, подплыла что есть мочи к своему спасителю. Не с первого раза, но вытянуть ее удалось, — рассказала одна из очевидиц спасительной операции.

Оказавшись на суше, собака прыгала, играла, играючи прикусывала, виляя хвостом в знак благодарности, пишет «Федеральное агентство новостей».

В мае сотрудники МЧС в Новгородской области вытащили из водоема тонувшего лося. Вызволили животное из воды с помощью широких лент, доставили на берег и передали представителям охотхозяйства.

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