Движение восстановили на участке МКАД после ДТП

В Москве восстановили движение транспорта на участке МКАДа после ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

Авария произошла в воскресенье, 15 августа, на 44-м км Московской автодороги в районе Киевского шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.

Из-за произошедшего движение на внутренней стороне дороги оказалось затруднено на протяжении 3,5 км, пишет агентство городских новостей «Москва».

В департаменте добавили, что информация о пострадавших уточняется, сообщает «Москва 24».

23 июля в ГИБДД Москвы заявили о снижении числа ДТП с нетрезвыми водителями. В столичной Госавтоинспекции отметили, что в Москве количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей за полгода сократилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.