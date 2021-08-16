Два новых корвета для Тихоокеанского флота заложат до конца августа

До конца августа на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) заложат два новейших корвета для Тихоокеанского флота, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Корабли «Грозный» проекта 20380 и «Буйный» проекта 20385 предназначены для службы на Тихом океане.

Источники уточнили, что есть небольшая вероятность переноса мероприятия на конец года. Ранее даты закладки кораблей уже не раз менялись. Правда, сроки окончания строительства пока неизвестны. По предварительным планам, оно запланировано на 2024-2025 годы.

Корвет проекта 20380 «Стерегущий» — первый корабль дальней морской зоны, разработанный в постсоветское время. Корабли для Балтийского и Черного морей создают на Северной верфи, а для Тихого океана — на Амурском судостроительном заводе.

«Грозный» станет пятым корветом проекта 20380 на Тихоокеанском флоте. По сравнению с первыми представителями серии этот корабль получил более мощный радар, способный обнаруживать крылатые ракеты, беспилотники и даже артиллерийские снаряды. За противовоздушную оборону корабля отвечает новая ЗРК «Полимент-Редут» с дальностью действия около 150 км. Он несет на борту противокорабельный комплекс «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35, два 30-мм орудия АК-630 и 100-мм пушку А-190, а также два малогабаритных торпедных аппарата комплекса «Пакет».

Корвет «Буйный» станет третьим представителем серии 20385 и первым построенным на АСЗ. Головной корабль «Гремящий», созданный на Северной верфи, был передан флоту под новый, 2021 год. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил тогда, что в перспективе будет построено и направлено на ТОФ еще шесть корветов. Второй корвет, «Проворный», сейчас достраивается.

Все корабли проекта 20385 предназначены для Тихоокеанского флота. Их главное отличие от серии 20380 — ракетный комплекс «Калибр-НК», который может эффективно поражать не только морские, но и береговые цели. Корветы 20385 серии предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками. Они имеют водоизмещение более 2 тыс. т, длину 104 м, ширину 13 м. Скорость корабля — до 27 узлов, дальность плавания — до 4 тыс. миль.

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Тишина — океану: на Дальнем Востоке заложат два корвета