Посол России объяснил беспорядки в Кабуле «вакуумом власти»

Беспорядки в Кабуле, вызванные наступлением боевиков радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), обусловлены «вакуумом власти». Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Он также рассказал о поступлении обращений от российских граждан афганского происхождения, в которых содержится просьба о переезде в Россию. Жирнов уточнил: указанные вопросы будут внимательно прорабатываться и дипломаты приложат все усилия для оказания помощи всем обратившимся.

«Вакуум власти, конечно, сказывается. В городе постреливают. Ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше почти все взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство», — цитирует российского посла телеканал РЕН ТВ.

Ситуация в Кабуле, отметил Жирнов, отражается на деятельности российского посольства в стране. Тем не менее ведомство своевременно провело комплекс мер по укреплению безопасности, таким образом, на данный момент каких-либо угроз для сотрудников посольства не отмечается.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».