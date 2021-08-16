СК возбудил дело по факту обнаружения в лесу двух тел в Ленобласти

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения двух сожженных тел женщины и малолетнего ребенка в лесу. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба регионального управлении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Два обгоревших тела, которые, предположительно, принадлежали женщине и ребенку, обнаружили в воскресенье, 15 августа, в лесу в районе железнодорожной станции «63-й километр» в Выборгском районе области.

Возраст ребенка пока не установлен. На вид малышу было около пяти лет, пишет Life.ru. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно, отмечает сайт kp.ru. На месте работает следственно-оперативная группа.

В тот же день прокуратура Ленинградской области начала проверку, на место выезжал выборгский городской прокурор, который будет координировать деятельность специализированных служб. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В феврале СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения женских останков под Петербургом. По подозрению в совершении преступления был задержан 64-летний мужчина. По данным следствия, 7 февраля в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино Всеволожского района подозреваемый несколько раз ударил 37-летнюю женщину по голове во время ссоры, в результате чего та скончалась. После этого мужчина расчленил тело убитой и вывез лес.