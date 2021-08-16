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Генсек ООН призвал к соблюдению прав человека в Афганистане

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш в воскресенье, 15 августа, обратился с обращением к радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), в котором призвал его и все другие стороны в Афганистане соблюдать международное гуманитарное право, а также права и свободы населения. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом генерального секретаря.

По его словам, в результате конфликта сотни тысяч людей вынуждены покидать свои дома, также из мест наиболее пострадавших в ходе боевых действий поступают сообщения о серьезных нарушениях прав человека.

«Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, чьи с трудом завоеванные права должны быть защищены. Все нарушения должны прекратиться. Генеральный секретарь призывает «Талибан» и все другие стороны обеспечить соблюдение международного гуманитарного права, прав и свобод всех людей», — отмечается в документе.

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Также Гутерриш призвал талибов и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности, чтобы «защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности».

В заявлении также подчеркивается, что генсек ООН с большой озабоченностью следит за ситуацией в Афганистане и организация по-прежнему привержена оказанию гуманитарной помощи населению страны.

«Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным работникам, чтобы необходимая помощь доставлялась вовремя», — говорится в сообщении.

В воскресенье талибы полностью заняли Кабул и подняли свой флаг над президентским дворцом. Под их контроль перешли все столичные госучреждения, они также организовали ночное патрулирование города.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Как уточняется, соответствующее заявление было сделано после объявления о взятии Кабула без боя.

Тем не менее ранее этим же днем, 15 августа, итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле сообщил о том, что в учреждение было доставлено как минимум 80 раненых.

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Кроме того, по информации агентства 1TV News, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни». Как сообщил телеканал Al Jazeera, Гани с супругой прибыли в столицу Узбекистана Ташкент.

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