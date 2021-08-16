Медведев обыграл Опелку и стал победителем «Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 15 августа, в финале турнира серии «Мастерс» в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:3. Об этом сообщает «Спот-Экспресс».

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

Призовой фонд турнира превышает $2,8 млн.

Для россиянина, занимающего второе место в мировом рейтинге, это третий титул в 2021 году. Ранее одерживал победу на турнирах в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP.

Накануне в полуфинале Медведев победил американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2.