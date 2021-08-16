Генерал США предостерег талибов от попыток помешать эвакуации посольства

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Фрэнк Маккензи встретился в воскресенье, 16 августа, в Дохе с представителями радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и предостерег их от попыток помешать эвакуации американского персонала в аэропорту Кабула. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Эй-би-си со ссылкой на неназванного представителя США.

Также генерал заявил талибам, что у Соединенных Штатов есть «огневая мощь» для поддержки своей обороны в воздушной гавани.

В воскресенье, 15 августа, телеканал Al Jazeera сообщил, что боевики радикального движения «Талибан» полностью заняли Кабул и подняли свой флаг над президентским дворцом.

Представители радикального движения «Талибан» заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

На фоне обострения ситуации многие посольства, в том числе Финляндии, Германии, Чехии, объявили о прекращении работы в Кабуле. Сотрудники дипмиссии готовятся в эвакуации из столицы Афганистана.