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Al Jazeera сообщила о прибытии президента Афганистана в Ташкент

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Подавший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани вместе со своей женой прибыл в столицу Узбекистана. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на личного телохранителя главы государства.

«Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент», — заявил источник телеканала.

В воскресенье Гани ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти с поста главы государства способом «избежать бойни».

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В этот день радикально движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявило о взятии Кабула без боя. Тем не менее ранее этим же днем, 15 августа, итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле сообщил о том, что в учреждение было доставлено как минимум 80 раненых. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом. Кроме того, под их контроль перешли все столичные госучреждения, они также организовали ночное патрулирование города.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Кроме того, по информации агентства 1TV News, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

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